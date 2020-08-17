قوات الاحتلال تقتحم بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت وتداهم عدداً من المنازل









رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، فيما تم اعتقال الشاب فراس عبد الكريم موقدي، واقتياده إلى جهة مجهولة.وطالب محافظ سلفيت، اللواء د.عبد الله كميل، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والتحرك العاجل لوقف ممارسات الاحتلال وعنجهيته، التي يمارسها بحق أبناء شعبنا في المحافظة؛ وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة إزاء ما يجري على الأرض من انتهاكات، وما قد يتبعها.