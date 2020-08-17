"الداخلية" بغزة: إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل المواطن القيق





وأضافت في تصريح نشرته الوزارة عبر موقعها، أن الاثنين هما (فادي صبحي الصوفي)، و(عبد الله حسان الصوفي)، وذلك فجر اليوم في مدينة خانيونس.



وقالت "الداخلية": إن الأجهزة الأمنية لا تزال تتعقب آثار المطلوب الهارب (شادي صبحي الصوفي)، وقد تمت إحالة الموقوفَيْن للتحقيق؛ لاستكمال الإجراءات في القضية.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، أن قوة من الأجهزة الأمنية، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم بالاشتراك في جريمة قتل المواطن جبر القيق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الشهر الماضي.