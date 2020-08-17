شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل المواطن القيق

"الداخلية" بغزة: إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل المواطن القيق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، أن قوة من الأجهزة الأمنية، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم بالاشتراك في جريمة قتل المواطن جبر القيق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الشهر الماضي.

وأضافت في تصريح نشرته الوزارة عبر موقعها، أن الاثنين هما (فادي صبحي الصوفي)، و(عبد الله حسان الصوفي)، وذلك فجر اليوم في مدينة خانيونس.

وقالت "الداخلية": إن الأجهزة الأمنية لا تزال تتعقب آثار المطلوب الهارب (شادي صبحي الصوفي)، وقد تمت إحالة الموقوفَيْن للتحقيق؛ لاستكمال الإجراءات في القضية.

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