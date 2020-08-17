مصر: 139 حالة إصابة و19 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت مصر 139 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 19 حالة وفاة، في حين تم تسجيل 116 إصابة و17 وفاة بالفيروس يوم السبت.



وأضافت الوزارة: أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى يوم الأحد هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها و5160 حالة وفاة".





رام الله - دنيا الوطن