الهند: عدد الوفيات بفيروس (كورونا) يتجاوز 50 ألفاً

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الهند، اليوم الاثنين، قفزة يومية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 57981 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل المجمل إلى نحو مليونين و65 ألف حالة.



وتجاوز مجمل عدد الوفيات في الهند جراء الفيروس 50 ألف حالة يوم الاثنين، بعد تسجيل 941 حالة وفاة جديدة.