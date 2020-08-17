ألمانيا: حالة وفاة واحدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت ألمانيا حالة وفاة واحدة فقط، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس، إلى 9232 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 224014، بعد تسجيل 561 إصابة مؤكدة جديدة، وفق بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.











رام الله - دنيا الوطن