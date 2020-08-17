البرازيل: استمرار تسجيل أرقام مرتفعة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت البرازيل في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، أن عدد الحالات الجديدة التي توفيت جراء الفيروس الذي يضرب البرازيل بقوة، 620 حالة وفاة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة، بينما أصبح عدد الوفيات 107852 وفاة.