الولايات المتحدة: عدد حالات الوفاة بسبب فيروس (كورونا) يتجاوز 170 ألفاً





وبذلك يتجاوز عدد حالات الوفاة بالولايات المتحدة بسبب الفيروس 170 ألف حالة، مع تصدر ولايات فلوريدا وتكساس ولويزيانا الزيادة في حالات الوفاة.



وتبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيرو بالولايات المتحدة 5.4 مليون حالة على الأقل وهو أعلى عدد من حالات الإصابة في العالم.





يأتي ذلك في الوقت الذي يشعر مسؤولو الصحة العامة والسلطات بقلق من احتمال ارتفاع عدد حالات الإصابة من جديد خلال فصل الخريف وسط بدء موسم الانفلونزا الذي من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الجهود الرامية إلى علاج فيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنسجلت الولايات المتحدة 483 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.