أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل رقماً قياسياً بحالات الوفاة اليومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الاثنين، رقماً قياسياً في عدد حالات الوفاة جراء فيروس (كورونا) خلال يوم واحد.
سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الاثنين، رقماً قياسياً في عدد حالات الوفاة جراء فيروس (كورونا) خلال يوم واحد.
وسجلت الولاية التي تعد ثاني أكثر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، أعلى عدد من حالات الوفاة جراء الفيروس، بواقع 25 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية، إضافة إلى 282 حالة إصابة جديدة.
وكانت الولاية سجلت 16 حالة وفاة و279 حالة إصابة جديدة بيون واحد في وقت سابق، فيما كانت قد سجلت أعلى معدل يومي سابق لحالات الوفاة والذي بلغ 21 الأسبوع الماضي.
وكانت الولاية سجلت 16 حالة وفاة و279 حالة إصابة جديدة بيون واحد في وقت سابق، فيما كانت قد سجلت أعلى معدل يومي سابق لحالات الوفاة والذي بلغ 21 الأسبوع الماضي.
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