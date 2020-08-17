المكسيك تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سجلت المكسيك في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 4448 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد.





وقالت وزارة الصحة في البلاد: إن 214 حالة جديدة توفيت بالفيروس، الذي يضرب البلاد بقوة، حيث تعد المكسيك من أكثر الدول من ناحية تفشي الوباء.





ووصل مجمل عدد حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلادن إلى 522162 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 56757.



وتقول الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.





رام الله - دنيا الوطن