الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات جديدة

سجلت الصين 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البر الرئيسي، خلال 24 ساعة الماضية.





وقالت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد في بيان: إن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبلغ عدد الإصابات المؤكدة حتى 16 آب/أغسطس 84849.



وسجلت الصين أيضا 37 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 16 حالة في اليوم السابق.





رام الله - دنيا الوطن