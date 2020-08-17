الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات جديدة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الصين 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البر الرئيسي، خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد في بيان: إن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبلغ عدد الإصابات المؤكدة حتى 16 آب/أغسطس 84849.
وسجلت الصين أيضا 37 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 16 حالة في اليوم السابق.
وسجلت الصين أيضا 37 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 16 حالة في اليوم السابق.
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