الصومال: مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات في هجوم على فندق
رام الله - دنيا الوطن
قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وأصيب أكثر من 20 بعد تفجير سيارة ملغومة، عند اقتحام فندق فاخر على ساحل مقديشو، بواسطة أربعة مسلحين، ثم إطلاق النار بعد ذلك في أحدث هجوم بالعاصمة الصومالية، فيما أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.
قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وأصيب أكثر من 20 بعد تفجير سيارة ملغومة، عند اقتحام فندق فاخر على ساحل مقديشو، بواسطة أربعة مسلحين، ثم إطلاق النار بعد ذلك في أحدث هجوم بالعاصمة الصومالية، فيما أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) منتصف الليلة الماضية، نقلاً عن أحد قادة قوات الأمن بالفندق: إن العملية انتهت وإنه تم إنقاذ 205 أشخاص "من بينهم وزراء ونواب ومدنيون"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
والمسلحون الأربعة، كانوا يحملون بنادق "إيه كيه-47" قُتلوا بالرصاص، حيث كانوا بداخل السيارة الملغومة التي نزلوا منها.. ودخلوا الفندق للاشتباك".
والفندق يملكه عبد الله محمد نور، وهو برلماني ووزير مالية سابق، ويتردد عليه مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.
وقال بيان أذاعه (راديو الأندلس) التابع لحركة الشباب: "كان هناك مسؤولون من حكومة (الرئيس محمد عبد الله فرماجو) داخل الفندق، عندما هاجمناه".
يأتي الانفجار عقب تمرد في السجن المركزي بمقديشو يوم الاثنين، حيث قالت (صونا) إن 15 سجيناً على الأقل، وأربعة حراس قتلوا عندما أخمدت قوات الأمن الصومالية التمرد.
والفندق يملكه عبد الله محمد نور، وهو برلماني ووزير مالية سابق، ويتردد عليه مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.
وقال بيان أذاعه (راديو الأندلس) التابع لحركة الشباب: "كان هناك مسؤولون من حكومة (الرئيس محمد عبد الله فرماجو) داخل الفندق، عندما هاجمناه".
يأتي الانفجار عقب تمرد في السجن المركزي بمقديشو يوم الاثنين، حيث قالت (صونا) إن 15 سجيناً على الأقل، وأربعة حراس قتلوا عندما أخمدت قوات الأمن الصومالية التمرد.
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