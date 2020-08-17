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نتنياهو: الولايات المتحدة طلبت تأجيل تطبيق "السيادة" ولم تخرجها من خطتها للسلام

نتنياهو: الولايات المتحدة طلبت تأجيل تطبيق "السيادة" ولم تخرجها من خطتها للسلام
نتنياهو وترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تتغير، وأنها تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية. 

وأوضح في بيان أصدره ديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل، أن ترامب ملتزم بخطته، وأنه ملتزم بالتفاوض على أساسها. 

وأشار نتنياهو إلى أن الاتفاق التاريخي مع الإمارات العربية المتحدة، يختلف عن اتفاقات سلام سابقة لإسرائيل، لكونه يعتمد على مبدأين "السلام مقابل السلام" "والسلام من منطلق العظمة" وبدون إخلاء مستوطنات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي حديث مع إذاعة الجيش، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لم يتم تخييره بين فرض السيادة والسلام مع الإمارات، وأن الأمريكيين طلبوا تأجيل تطبيق السيادة، ولم يخرجوها من خطتهم.

وفي الشأن الحزبي، قال نتنياهو: إنه لولا فيروس (كورونا) لكانت الحكومة قد حلت منذ زمن.

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