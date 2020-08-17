البرغوثي: جوهر الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي دخول (صفقة القرن) وحجة وقف الضم غير صحيحة

د. مصطفي البرغوثي

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خاص دنيا الوطن

تحدث د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية عن الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، والذي يقضي بتطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.



وأكد البرغوثي في حوار خاص مع "دنيا الوطن" أن هذا الاتفاق مضر بالشعب الفلسطيني، وبكافة الشعوب العربية، وهو خدمة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل مشاكل داخلية، يعاني منها الاثنان.



كما شدد البرغوثي على ضرورة إنهاء الانقسام؛ لمواجهة مثل هذه الاتفاقيات التي تعد تطبيقاً لـ (صفقة القرن) المرفوضة فلسطينيا وعربياً، لافتاً إلى أن الاتفاقية تأتي في وقت بنينا فيه عزلة عالمية لمخطط "الضم".



مخطط لتصفية القضية الفلسطينية



وقال البرغوثي: لم نتفاجأ من هذا الاتفاق، ولكن نحن اعتبرناه أمراً مضراً بالشعب الفلسطيني، وبالشعوب العربية، ومضراً أيضاً بالشعب الإماراتي نفسه، مشيراً إلى أن جوهره بالواقع الدخول في (صفقة القرن)، والصفقة ليست إلا مخطط لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية بكاملها.



وأكد على أن ركيزة الصفقة التطبيع مع الدول العربية على حساب القضية الفلسطينية، ولذلك أخطر ما في هذا الاتفاق، هو الانضواء في (صفقة القرن) وهي مرفوضة فلسطينياً وعربياً.



وتابع الأمين العام للمبادرة الوطنية: قيل إن هذا الاتفاق أدى لوقف الضم، وهذا غير صحيح بالطبع لعدة أسباب، أولاً: نص الاتفاقية كما نشر ليس إلغاءً للضم بل تعليقه، ويعني ذلك تأجيله لفترة محدودة، وعندما تقول إنك موافق على تأجيل الضم، يعني أنك موافق على المخطط نفسه، وهذا شيء خطير.



ثانياً: نتنياهو لم يترك مجالاً للاجتهاد، لا هو ولا السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، اللذين خرجا وقالا: إن الضم سيحدث، وقال نتنياهو نفسه إنه متمسك بالضم، وبفرض السيادة الإسرائيلية وليس فقط بالأغوار، ولكن كل الضفة الغربية، وهو على جدول الأعمال، ولن نتراجع عنه، لذلك لم تتحقق الفكرة المروج لها، وهي إلغاء (الضم).



ثالثاً: فريدمان نفسه وأمام الصحافة العالمية، قال عندما سئل ترامب عن الضم، أكد أنه لن يبقى مؤجلاً، وهذا موثق في وسائل الإعلام.



رابعاً: تأتي معاهدة التطبيع مع إسرائيل والقدس مضمومة لإسرائيل، وأيضاً الجولان، وتوقيع مثل هذه المعاهدة دون أن يلغى ضم القدس والجولان، يعني أن هناك موافقة على هذا الضم وهذا لا نقبله.



خامساً: إسرائيل تواصل عملية الضم وهي جارية على قدم وساق وهناك توسع استعماري إسرائيلي، ويعني ذلك أن هناك بنية تحتية للضم يجري إعدادها بشكل متواصل، لذلك ندعو ونطالب الإمارات، أن تتراجع عن ذلك، خاصة وأنها لم توقع هذه المعاهدة حتى اللحظة، وهي تضر بالمصالح العربية والفلسطينية والإماراتية نفسها.



مخالفة لما أقر في القمم العربية



وشدد البرغوثي على أن هذه المعاهدة، تتعارض مع ما أقر في القمم العربية، والتي نصت بشكل واضح وصريح على أنه لا تطبيع دون إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيراً إلى أنه وإن تم توقيع المعاهدة لن تؤثر على الشعب الفلسطيني في مواصلة تضحياته ونضاله، ولا تؤثر على النضال من أجل إنهاء الاحتلال.



وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية، على أن الذي يجري اليوم دليل أن المراهنة على المفاوضات كانت مراهنة فاشلة، والتغيير سيحدث، عندما يحدث تغيير بميزان القوى، لتوحيد الصف الوطني الفلسطيني بكل المكونات الفلسطينية، وذلك بتبني استراتيجية وطنية كفاحية مشتركة، وتعزيز ثقة الجماهير الفلسطينية واستنهاض حركة المقاطعة محلياً ودولياً وعربياً لنظام الاحتلال.



ولفت إلى أن الاتفاق ضرر للشعب الفلسطيني، لأننا قد بنينا عزلة دولية وعالمية واسعة لفكرة الضم، وعزلة لإسرائيل، والآن هناك دول اعتبرت الاتفاق اتفاق سلام، كيف ذلك خاصة وأنه لا حرب بين الإمارات وإسرائيل، فلماذا يعتبرونه اتفاق سلام.



وشدد البرغوثي على أن الضرر الأكبر هو محاولة سحب الانتباه عن القضية الأساسية في المنطقة، وهي قضية الشعب الفلسطيني، وهذا ما قاله نتنياهو بأنه "كنتم تستغربون كيف يمكن إقامة علاقات مع دول عربية دون دولة فلسطينية، وها أنا الآن أقول لكم إنه ممكن".



وقال: باختصار هذا الاتفاق هو اتفاق على القضية الفلسطينية ومحاولة لتهميشها، وكأنه لا توجد مشكلة فلسطينية، وادعاء أن هذا يقربنا من السلام لا، هو يبعدنا عن السلام، لأنها عززت اليمين العنصري المتطرف في إسرائيل، والذي يتزعمه نتنياهو الذي منذ وجد حاول أن يقتل أي فرصة للسلام في هذه المنطقة.



وأكد البرغوثي، أن هناك فرقاً كبيراً بين الاستسلام والسلام، والأخير يتحقق عندنا يبنى ميزان قوى حقيقي، وتحقق مطالب الشعب وحقوقه، والمطلوب فلسطينياً الآن توحيد الصف الوطني والاتفاق على استراتيجية وطنية مشتركة.



دعوة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للانعقاد



وفيما يتعلق بدعوة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للانعقاد، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية: لا ندري إن كانت ستعقد الاجتماعات أم لا، ونحن لا نعول كثيراً على اجتماع لجامعة الدول العربية.



ووصف البرغوثي الجامعة العربية بأنها ضعيفة وأضعفت نفسها، وهي عاجزة على حل المشاكل الجوهرية في المنطقة، ولو كانت قادرة لكانت قد حلت المشاكل في اليمن وليبيا، معرباً عن أسفه بأن الجامعة أضعف دورها، وحتى إن عقدت أو لم تنعقد، نحن نعرف ماذا نريده، ونعرف ما هو الصحيح.



وشدد على أن قضية فلسطين ليست قضية فلسطينية أو عربية أو إسلامية فقط، بل هي أيضاً إنسانية بالطراز الأول، سيقف معنا كل الشرفاء في العالم عرباً أو غير ذلك، وسيقف ضدنا ما لا يؤمنون بحقوق الشعوب، أيضاً عرباً أم غير ذلك.



وأضاف: لا بد من نشاط مكثف للتصدي لظاهرة التطبيع، ويجب أن نركز باستمرار على إسقاط (صفقة القرن) لأن كل الذي يجري تطبيق لها، والتي كتبها نتنياهو ونشرها ترامب وفريقه، وبالتالي المهم الآن إسقاط (صفقة القرن) والدعوة للمقاطعة، وفرض العقوبات على إسرائيل، وإذا كانت بعض الحكومات تفكر باتفاقيات تطبيعية يجب استنهاض الشعوب لمقاطعة إسرائيل، والشعوب العربية في مشاعرها، مع القضية الفلسطينية وضد إسرائيل وضد السياسة الإسرائيلية.



المطلوب فلسطينياً لمواجهة اتفاقيات التطبيع



ولفت البرغوثي إلى أن أكبر خطأ حدث في تاريخ القضية الفلسطينية هو تذويب منظمة التحرير في السلطة الفلسطينية، وإضعاف دور حركات التحرر الوطنية، لذلك يجب أن ندرك أننا يجب العودة للطابع الرئيسي كحركة تحرر وطني، تمتد بعلاقاتها مع الشعب والقوى.



وتابع: من يتضامن معنا العناصر والأحزاب والقوى الديمقراطية في العالم، ويجب أن نستعيد طاقتنا كحركة تحرر وطني ونحرر صفوفنا باستراتيجية وطنية فلسطينية، ونتخلى عن كل ما ثبت فشله مروراً باتفاقية أوسلو ومفاوضات لم تؤت ثمارها.



وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية، أن الانقسام الفلسطيني ليس مبرراً للتطبيع، خاصة وأن قوى خارجية تغذي الانقسام، وقوى خارجية على رأسها إسرائيل، تسعى لتعزيز الانقسام.



وقال: عام 98 نشرت كتيباً بعنوان "ما بعد أوسلو" هذا الكتيب حذرت فيه من أن إسرائيل تتعمد فصل غزة عن الضفة وفصل القدس، وإن العمليات التي كانت تجريها ستؤدي في النهاية لفصل غزة عن الضفة، وهذا ما حصل بالفعل.



وتابع البرغوثي: لا أنفي المسؤولية الفلسطينية، ولكن لا يحق لأحد أن يطبع مع العدو الإسرائيلي، ويقول إني أفعل ذلك لأن "عندكم انقسام"، هذا كلام سخيف، وهذا يزيد من المسؤولية الوطنية الفلسطينية، وخاصة لدى الإخوة في فتح وحماس، وهما الطرفان اللذان عليهما المسؤولية بإنهاء الانقسام فوراً، وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة، طبعاً في إطار منظمة التحرير وهذا هو الملح، ليس فقط لسحب البساط أمام هذه الذريعة المستخدمة لتبرير التطبيع، ولكن لأن هذا ضروري حتى ينجح النضال الفلسطيني.