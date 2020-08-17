سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحالات النشطة لـ 13

وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في محافظة سلفيت، 13 حالة بعد شفاء حالتين.



كما طالب المحافظ كل من حضر أو شارك في أفراح في "اللبن الشرقية" التابعة لنابلس في الآونه الأخيرة، الاتصال على الطب الوقائي في سلفيت.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.وقال المحافظ في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن الحالة لشاب من سلفيت، وتم تحديد المخالطين وحجرهم.