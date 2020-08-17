الطيران الإسرائيلي يقصف عدة مناطق في قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائراته هاجمت نقاط مراقبة في قطاع غزة، زاعماً أن ذلك رداً على إطلاق بالونات مفخخة وحارقة من القطاع.



هذا وأقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الاثنين، على قصف عدة أهداف في قطاع غزة، وذلك بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.



واقدمت مدفعية الاحتلال على استهداف مرصد للمقاومة شرق القرارة جنوب قطاع غزة.



وقال حدشوت بتاخون سدي، إن سلاح الجو قصف أهدافاً في القطاع رداً على إطلاق البالونات الحارقة.







رام الله - دنيا الوطن