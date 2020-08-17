عربي

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يوجه رسالة لإيران

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يوجه رسالة لإيران
رام الله - دنيا الوطن
استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك، ما وصفه بـ"تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة".

ذكر ذلك الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن "تلك التهديدات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج".

وتابع: "تلك التصريحات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، مطالبا إيران بالالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المبنية على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها".

وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي "وقوف المجلس مع الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك، وأن أمن مجلس التعاون واستقراره كل لا يتحزأ".

ودعا نايف فلاح مبارك، إيران "بالالتزام بسياسة حسن الجوار والكف عن لغة التهديد التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقه والعالم أجمع".

أخبار ذات صلة

مصر والسودان تكشفان خطوتهما القادمة في مفاوضات سد النهضة

مصر والسودان تكشفان خطوتهما القادمة في مفاوضات سد النهضة

شاهد: الرئيس اللبناني يتحدث عن السلام مع إسرائيل

شاهد: الرئيس اللبناني يتحدث عن السلام مع إسرائيل

هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

حصيلة جديدة لمصابي فيروس (كورونا) في الأردن

حصيلة جديدة لمصابي فيروس (كورونا) في الأردن

وزير إسرائيلي يُحدد موعد إبرام اتفاق سلام مع السودان

وزير إسرائيلي يُحدد موعد إبرام اتفاق سلام مع السودان

نتنياهو: اتفاقنا مع الإمارات ينص على بسط سيادتنا على مساحة واسعة من الضفة

نتنياهو: اتفاقنا مع الإمارات ينص على بسط سيادتنا على مساحة واسعة من الضفة

التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) تسجل ارتفاعاً كبيراً

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) تسجل ارتفاعاً كبيراً

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

الخارجية: المشاريع الاستيطانية الجديدة تنفيذ علني لقرار الضم

الخارجية: المشاريع الاستيطانية الجديدة تنفيذ علني لقرار الضم

جامعة النجاح ومركز الإعلام يطلقان حملة &#34;عودة آمنة للمدارس&#34;

جامعة النجاح ومركز الإعلام يطلقان حملة "عودة آمنة للمدارس"

الخارجية: 217 حالة وفاة و4675 إصابة و1741 حالة تعافٍ بصفوف جالياتنا

الخارجية: 217 حالة وفاة و4675 إصابة و1741 حالة تعافٍ بصفوف جالياتنا

محلل سياسي قطري: تصريحات إسرائيل حول الأموال القطرية &#34;بهلوانية&#34;

محلل سياسي قطري: تصريحات إسرائيل حول الأموال القطرية "بهلوانية"

وزيرة الصحة تكشف حقيقة توصيات الوزارة بإلغاء الفصل الدراسي الحالي

وزيرة الصحة تكشف حقيقة توصيات الوزارة بإلغاء الفصل الدراسي الحالي

الاحتلال يُجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية لستة أشهر

الاحتلال يُجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية لستة أشهر

الهندي: اتفاق الإمارات وإسرائيل &#34;كارثة&#34; والأيام المقبلة ربما تشهد تقاربات مع فتح

الهندي: اتفاق الإمارات وإسرائيل "كارثة" والأيام المقبلة ربما تشهد تقاربات مع فتح

منوعات

كيف ردّت &#34;نادين نجيم&#34; على صحفي لبناني قال لها &#34;انكتبلك عُمُر ووجه جديد&#34;؟

كيف ردّت "نادين نجيم" على صحفي لبناني قال لها "انكتبلك عُمُر ووجه جديد"؟

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

&#34;مايا دياب&#34; تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

"مايا دياب" تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

صديقة &#34;مصطفى حفناوي&#34; تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

صديقة "مصطفى حفناوي" تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

&#34;هنا الزاهد&#34; تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

"هنا الزاهد" تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

عربي

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يوجه رسالة لإيران

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يوجه رسالة لإيران

حصيلة جديدة لمصابي فيروس (كورونا) في الأردن

حصيلة جديدة لمصابي فيروس (كورونا) في الأردن

وزير إسرائيلي يُحدد موعد إبرام اتفاق سلام مع السودان

وزير إسرائيلي يُحدد موعد إبرام اتفاق سلام مع السودان

التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية