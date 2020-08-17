دولي

ارتفاع حاد في إصابات فيروس (كورونا) بالولايات المتحدة

ارتفاع حاد في إصابات فيروس (كورونا) بالولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد، إن إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغت خمسة ملايين و340232 حالة.

وسجلت المراكز زيادة بـ54686 حالة مقارنة بإحصائها السابق، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 1150 ليصل الإجمالي إلى 168696 حالة، وفق (روسيا اليوم).

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 15 أغسطس، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: تسجيل 11 حالة وفاة و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل: تسجيل 11 حالة وفاة و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تكشف مصير سفن النفط الإيرانية التي صادرتها

الولايات المتحدة تكشف مصير سفن النفط الإيرانية التي صادرتها

الأزهر الشريف يُندد بحرق مسجد بفرنسا وبنشر محتوى مُسيء للنبي محمد بالهند

الأزهر الشريف يُندد بحرق مسجد بفرنسا وبنشر محتوى مُسيء للنبي محمد بالهند

(إن بي سي): ترامب يخبر مساعديه أنه يريد لقاء بوتين قبل الانتخابات

(إن بي سي): ترامب يخبر مساعديه أنه يريد لقاء بوتين قبل الانتخابات

مقاتلة روسية تعترض مقاتلة إيطالية فوق البحر الأسود

مقاتلة روسية تعترض مقاتلة إيطالية فوق البحر الأسود

الرئيس الإثيوبي يهنئ الإمارات على معاهدة السلام مع إسرائيل

الرئيس الإثيوبي يهنئ الإمارات على معاهدة السلام مع إسرائيل

نتنياهو: اتفاقنا مع الامارات اعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام

نتنياهو: اتفاقنا مع الامارات اعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام

موريتانيا تدعم قيادة الإمارات بشأن الاتفاق مع إسرائيل

موريتانيا تدعم قيادة الإمارات بشأن الاتفاق مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

الخارجية: المشاريع الاستيطانية الجديدة تنفيذ علني لقرار الضم

الخارجية: المشاريع الاستيطانية الجديدة تنفيذ علني لقرار الضم

جامعة النجاح ومركز الإعلام يطلقان حملة &#34;عودة آمنة للمدارس&#34;

جامعة النجاح ومركز الإعلام يطلقان حملة "عودة آمنة للمدارس"

الخارجية: 217 حالة وفاة و4675 إصابة و1741 حالة تعافٍ بصفوف جالياتنا

الخارجية: 217 حالة وفاة و4675 إصابة و1741 حالة تعافٍ بصفوف جالياتنا

محلل سياسي قطري: تصريحات إسرائيل حول الأموال القطرية &#34;بهلوانية&#34;

محلل سياسي قطري: تصريحات إسرائيل حول الأموال القطرية "بهلوانية"

وزيرة الصحة تكشف حقيقة توصيات الوزارة بإلغاء الفصل الدراسي الحالي

وزيرة الصحة تكشف حقيقة توصيات الوزارة بإلغاء الفصل الدراسي الحالي

الاحتلال يُجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية لستة أشهر

الاحتلال يُجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية لستة أشهر

الهندي: اتفاق الإمارات وإسرائيل &#34;كارثة&#34; والأيام المقبلة ربما تشهد تقاربات مع فتح

الهندي: اتفاق الإمارات وإسرائيل "كارثة" والأيام المقبلة ربما تشهد تقاربات مع فتح

منوعات

كيف ردّت &#34;نادين نجيم&#34; على صحفي لبناني قال لها &#34;انكتبلك عُمُر ووجه جديد&#34;؟

كيف ردّت "نادين نجيم" على صحفي لبناني قال لها "انكتبلك عُمُر ووجه جديد"؟

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

&#34;مايا دياب&#34; تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

"مايا دياب" تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

صديقة &#34;مصطفى حفناوي&#34; تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

صديقة "مصطفى حفناوي" تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

&#34;هنا الزاهد&#34; تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

"هنا الزاهد" تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

عربي

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يوجه رسالة لإيران

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يوجه رسالة لإيران

حصيلة جديدة لمصابي فيروس (كورونا) في الأردن

حصيلة جديدة لمصابي فيروس (كورونا) في الأردن

وزير إسرائيلي يُحدد موعد إبرام اتفاق سلام مع السودان

وزير إسرائيلي يُحدد موعد إبرام اتفاق سلام مع السودان

التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية