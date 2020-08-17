شؤون فلسطينية

الصالحي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تتويج لمسيرة طويلة من التطبيع بين الطرفين

الصالحي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تتويج لمسيرة طويلة من التطبيع بين الطرفين
بسام الصالحي
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاتفاق الذي وقع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، برعاية أمريكية، طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وهو تتويج لمسيرة طويلة من التطبيع بين الطرفين.

وقال الصالحي لـ"دنيا الوطن": "إن هذا الاتفاق، يأتي في إطار مساعٍ لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، كما أن هناك مخاوف من تأكيدات بأن يكون هذا الاتفاق جزءاً من ترتيبات (صفقة القرن) التي تسعى لتصفية وكسب المزيد من المؤيدين لهذا المشروع، الذي تم رفضه رسمياً من كل الدول العربية والإسلامية".

وفي السياق، أشار الصالحي، إلى أن العلاقات مع دولة الإمارات شبه مقطوعة منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن خطوة سحب السفير الفلسطيني من دولة الإمارات منطقية، لسلوك الإمارات، الذي يشكل طعنة لمبادرة السلام العربية.

وأوضح، أن هناك دعوات فلسطينية؛ لعقد جلسة لجامعة الدول العربية؛ من أجل اتخاذ موقف من هذا الاتفاق، كما أن هناك جهوداً على المستويات المختلفة في الدول العربية؛ لوقف هذا التدهور بهذا الاتجاه، ومحاولة خلق حالة من التراجع عنه، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني، يخسر كثيراً من هذا التدهور، حيث إن واجب التضامن مع الفلسطينيين، يجب أن يتقدم على أي اعتبارات أو حسابات.

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