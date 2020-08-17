المدلل: نترك للغرفة المشتركة قرار الرد بالوقت المناسب على التصعيد الإسرائيلي

أكد القيادي في الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي، لم يوقف على الشعب الفلسطيني، وهو يحاول كسر إرادة الشعب، ولا يحتاج لمبررات للاستمرار في هذا الإرهاب ضد أبنائنا ونسائنا وشيوخنا، ونحن في صراع مستمر مع الاحتلال، والمقاومة في حالة جهوزية كاملة؛ للرد على العدوان.





وتابع المدلل حديثه لـ "دنيا الوطن" نترك للغرفة المشتركة، قرارها للرد في الوقت المناسب على هذا العداون، لكن هذا العداون لا يمكن أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ونحن نؤكد أن الاحتلال يعيش أزمات سياسة ومجتمعية، ويحاول تصديرها ويحرفها إلى قطاع غزة.





وأكد أن الاحتلال، لن يستطيع أن ينفذ تهديداته، ولن يستطيع أن يحقق أهدافه من هذا العدوان، وسنطالب الوفد المصري بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ لوقف عداونه، وتنفيذ إجراءات كسر الحصار، التي رعاها المصريون.

خاص دنيا الوطن