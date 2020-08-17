أبو ظريفة: علينا التوافق وطنياً على كيفية مواجهة أشكال التعديات على شعبنا

طلال أبو ظريفة

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خاص دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة: إن التطبيع الذي تقوم به بعض الدول، إنما هي خطوات لا وظيفة لها، سوى مرور (صفقة القرن).



وتابع في حديث لـ "دنيا الوطن": "علينا كفلسطينيين الرد على التطبيع من خلال إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، ووضع استراتيجة متوافق عليها في المجلس الوطني في وضع التطبيق، ويتمثل ذلك بسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وفتح الطريق أمام محاسبة الاحتلال على الأرض، وفي المحافل الدولية".



وأضاف: "أما على صعيد القوى والأحزاب العربية، فهي مطلوب منها الضغط على الإمارات؛ لثنيها عن هذا الاتفاق، والتراجع عنه، والا ستطرد من المنظومة العربية".



وفي تعليقه على التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة قال: "يبدو أن الاحتلال، يريد أن يحرف الأنظار عن الحالة الشعبية عن هذا الاتفاق، وخلط الأوراق، وهو من يتحمل مسؤولية هذا التصعيد، وبالتالي علينا أن نتوافق وطنياً على كيفية مواجهة كل أشكال التعديات على شعبنا، وأن نتمسك بمبادئ تهدئة عام 2014 التي توافقنا عليها وطنياً، بالتالي لا تهدئة دون رفض كل أشكال العدوان والحصار".