كوشنير يُهاجم القيادة الفلسطينية ويصفها بـ "السيئة" و"الإرهابية"

هاجم مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص وصهره، جاريد كوشنر، القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة واصفاً إياها بـ "السيئة والإرهابية".





وقال كوشنر، وفق قناة (سي بي اس) الأمريكية، إن "الشعب الفلسطيني رهينة لقيادة سيئة، وقيادة إرهابية في غزة"، لافتاً إلى أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، كان نتيجة نحو أربع سنوات من العمل.





ووصف، كوشنر، اتفاق السلام ما بين إسرائيل والإمارات بـ"الاختراق التاريخي"، إذ إنها أول اتفاقية سلام توقع منذ 26 عاماً في الشرق الأوسط، وفق قوله.



ورفض ما يقال حول خطة السلام الأميركية، بأنها لم تستطع حل أصل النزاع في المنطقة، قائلاً: إن السلام بين الإمارات وإسرائيل، جاء نتيجة ثلاثة أعوام ونصف العام من العمل، وهي تعد أول اتفاقية سلام تبرم منذ 26 عاماً في الشرق الأوسط، وهي إنجاز تاريخي استطاع تحقيقه ترامب.



وأوضح كوشنر أن هناك البعض في المنطقة ممن يريدون البقاء في الماضي، ويرغبون باستمرار حالة عدم الاستقرار، ولهذا "رفض الرئيس ترامب السماح لهؤلاء الأشخاص بإملاء جدول الأعمال"، فيما يبحث آخرون عن الأمن والازدهار الاقتصادي.



وذكر أن الولايات المتحدة، وضعت "خطة كبيرة" على الطاولة، ومن يرغب بالسلام وبوجود بيئة آمنة عليه الالتزام بها.



وكان الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، وعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.



وأكد ترامب، أن الإمارات وإسرائيل، سيوقعان الاتفاق في البيت الأبيض، في غضون نحو ثلاثة أسابيع.

رام الله - دنيا الوطن