إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم





وقالت وكالة الأنباء الرسمية: إن الشاب أصيب برصاصة في القدم اليمنى، أطلقها جنود الاحتلال المتمركزون في البرج العسكري، في محيط مسجد بلال بن رباح، ونقل إلى أحد مستشفيات مدينة بيت لحم، ووصفت حالته بالمستقرة.





رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء اليوم الأحد، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.