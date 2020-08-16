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هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام عراقية: إن المنطقة الخضراء في قلب العاصمة العراقية بغداد، استهدفت مساء اليوم الأحد، بقصف صاروخي.

وأفاد مصدر أمني، وفق موقع (السومرية نيوز)، أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد، مشيراً إلى أنه تم تحديد مكان إطلاق صاروخي الكاتيوشا من خلف كراج النهضة.

جدير بالذكر، أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.

ويشهد العراق، منذ فترة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.

وعثرت الأجهزة الأمنية العراقية، في 5 آب/ أغسطس،  على مجموعة صواريخ من طراز كاتيوشا بعد سقوط أحدها على المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة الاتحادية مقراً لها في بغداد.

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