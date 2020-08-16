الخارجية: المشاريع الاستيطانية الجديدة تنفيذ علني لقرار الضم



كما طالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وصولاً لمحاسبة جميع المتورطين فيها.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشاريع استطيانية جديدة، دليل جديد على المضي في تنفيذ قرار الضم بشكل تدريجي، وتحت مسميات مختلفة، وهو ما يكشف زيف الادعاءات والحملات التضليلية، التي تروج لمقولات (تأجيل الضم)".ودانت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، بأشد العبارات مصادقة ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، حسبما ورد في الإعلام الإسرائيلي، والتي تهدف إلى ربط الكتلة الاستيطانية (بنيامين) الواقعة في منطقة رام الله مع القدس المحتلة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكبر هذه المشاريع، وفقاً للإعلام الإسرائيلي، هو شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية (بنيامين) مع المنطقة الصناعية (عطاروت) في شمال القدس المحتلة، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام، وأنه في إطار شق هذا النفق، ستصادر سلطات الاحتلال أراض فلسطينية واسعة.كما دانت الوزارة، مصادقة سلطات الاحتلال على مشروع آخر مرتبط بالشارع المسمى (60) وهو شارع يستخدمه المستوطنون من مستوطنات: (آدم، وبساغوت، وبيت إيل، وعوفرا) للوصول إلى القدس مباشرة، وكذلك المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية (بنيامين) والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة (آدم) حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية (غوش عتصيون) مع القدس، بهدف توسيع مستعمرة (هار حوما)، بـ 560 وحدة سكنية جديدة، وفقاً للإعلام الإسرائيلي.وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النتائج الخطيرة لهذه المشاريع الاستعمارية التوسعية، على فرص تحقيق السلام، والحل السياسي للصراع.وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن عمليات أسرلة وتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة.