شؤون فلسطينية

جامعة النجاح ومركز الإعلام يطلقان حملة "عودة آمنة للمدارس"

جامعة النجاح ومركز الإعلام يطلقان حملة "عودة آمنة للمدارس"
رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، ظهر اليوم الأحد،  اجتماعاً تحضيرياً مع عدد من المؤسسات الشريكة في حملة "عودة آمنة للمدارس، والتي تهدف لتوعية الطلبة مع اقتراب بدء العام الدراسي في ظل جائحة (كورونا)، وذلك بحضور رئيس جامعة النجاح، أ.د ماهر النتشة، ومحافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، ورئيس بلدية نابلس، المهندس سميح طبيلة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية في مختلف المؤسسات.

وأكد د. النتشة على أهمية استمرار سير العملية التعليمية في ظل جائحة (كورونا)، مع ضرورة الاتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حفاظاً على سلامتهم، لتتم الموازنة ما بين سير العملية التعليمية وصحة الطالب وعائلته والمجتمع بشكل عام.

وتطرق النتشة الى تجربة جامعة النجاح الوطنية، خلال الفصل الدراسي الثاني، والفصل الصيفي، والتي كانت ضمن نطاق التعليم عن بعد بسبب جائحة (كورونا)، مشيراً إلى أنها كانت تجربة ناجحة.

من جهته، شدد المحافظ رمضان، على ضرورة إلتزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة، مؤكداً بأن ثقافة الالتزام لدى المجتمع سبب مهم لمواجهة هذه الجائحة.

وتابع رمضان: "لا بد من التقيد بإجراءات السلامة، حفاظًا على سلامة المواطن والمجتمع بأكلمه، وهناك العديد من المدارس سجلت فيها إصابات وأغلقت على إثرها، لذلك من الضروري أن يكون هناك وعي بأهمية الالتزام لتستمر العملية التعليمية في ظل هذه الجائحة".

رئيس بلدية نابلس، أكد على ضرورة توفير سلامة صحية مستدامة للطلبة، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة.

وتابع طبيلة: "لا بد وأن يكون الدور بين المؤسسات تكاملياً وكل مؤسسة تقوم بدورها، لكي نتمكن من تجاوز هذه المرحلة، مضيفاً: "المؤسسات الحكومية لها دورها والمؤسسات الخاصة كذلك،  سواء لوجستي أو مادي، ولذلك لا بد من وضع الإماكنيات كافة لخدمة المجتمع والعملية التعليمية"، ووضع كافة الإمكانيات المتاحة لديهم بتصرف جامعة النجاح الوطنية في إنجاح الحملة.

من جهته، أكد مدير صحة نابلس، الدكتور رامز دويكات، بالرغم من جائحة (كورونا) إلا أن الحياة يجب أن تستمر، ولكن وفق ضوابط وإجراءات السلامة والوقاية، والأمر ذاته ينطبق على العملية التعليمية، والتي يرتبط استمرارها في ظل هذه الجائحة بالالتزام بإجراءات الوقاية.

وأضاف دويكات: "كورونا فرضت واقعاً جديداً على القطاعات كافة من صحية ومجتمعية واقتصادية وتعليمية، وعلينا التعايش معه، وفق إجراءات السلامة".

مدير مديرية التربية والتعليم في نابلس، أحمد صوالحة، أشاد بالحملة لما لها من دور مهم في دعم العملية التعليمية، وتوعية الطلاب بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة لضمان استمرار العام الدراسي، وللحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وتابع صوالحة: "خلال الفترة الحالية والعودة للمدارس بشكل جزئي لطلبة التوجيهي تم تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) مما اضطرنا لاغلاق بعض المدارس حفاظا على سلامة الطلبة والكادر التعليمي، ولذلك لا بد من التعاون من قبل الجميع لضمان عام دراسي امن للطلبة".

مدير مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، المهندس غازي مرتجى، أكد على أن المركز بأذرعه الثلاثة "فضائية وإذاعة وموقع إخباري" تسعى دوماً للقيام بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، وفي ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم بأسره بسبب جائحة (كورونا)، كان لمركز الإعلام بأذرعه الثلاثة بصمة واضحة في التغطيات المفتوحة، والمتابعة المستمرة، والتركيز على الجانب التوعوي".

وأضاف مرتجى: "واستكمالاً لدرونا في مركز الإعلام، جاءت فكرة حملة "عودة آمنة للمدارس" لضمان استمرار العملية التعليمية إلى جانب صحة الطلاب وذويهم والكادر التعليمي".

من جهتها، قالت مسؤولة العلاقات العامة في مركز الإعلام بجامعة النجاح/ نورهان المصري:" نتفق جميعاً أن عام 2020 استثنائي، فجائحة (كورونا) فرضت علينا الكثير من القيود، في مختلف القطاعات، لكن كلنا نعلم أنه لا بد من التعايش مع الفيروس، وذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية، ليستمر العمل في كل القطاعات، ومن ضمنها التربية والتعليم".

وأضافت: "ولأننا في مركز الإعلام بجامعة النجاح الوطنية، نقف دوماً عند مسؤوليتنا تجاه المجتمع، كان لا بد من القيام بدورنا التوعوي والمجتمعي بشتى الطرق المتاحة، ومع  بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد، في ظل هذه الجائحة، جاءت فكرة حملة "عودة آمنة للمدارس"، التي نستهدف من خلالها طلبة المدارس".

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