عريقات يكشف موقف السعودية من توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن القيادة الفلسطينية، لم تتلق بعد، رداً على طلبها عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد عريقات، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، أنه وجه رسائل إلى كل من السعودية والبحرين، وطلب منهما الضغط على الإمارات لدفعها إلى التراجع عن قرارها.