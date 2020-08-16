عريقات يكشف موقف السعودية من توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن القيادة الفلسطينية، لم تتلق بعد، رداً على طلبها عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد عريقات، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، أنه وجه رسائل إلى كل من السعودية والبحرين، وطلب منهما الضغط على الإمارات لدفعها إلى التراجع عن قرارها.
وأشار إلى أنه تلقى رداً من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مضيفاً: "طمأنني بأن موقف السعودية بقي مؤيداً لاتفاق سلام شامل قائم على حل الدولتين".
وفي السياق، شن عريقات هجوماً حاداً على اتفاق التطبيع المبرم بين إسرائيل والإمارات، قائلاً: إن هذا الاتفاق، يقضي على أي إمكانية لإحلال السلام بين طرفي النزاع.
وأوضح عريقات، أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي "يقتل حل الدولتين، مضيفاً: "لماذا سيتحدث رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن حل الدولتين؛ إذا كان يعتقد أن الدول العربية ستصطف حوله لصنع السلام؟".
وأعرب عريقات عن ثقته بأن اتفاق التطبيع يقوي المتشددين من كلا طرفي النزاع، الذين يؤمنون بأن حل الدولتين ليس مطروحاً على الطاولة، واصفاً ما تم التوصل إليه بين تل أبيب وأبوظبي بأنه محاولة يائسة لإنقاذ خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).
وأشار إلى أنه تلقى رداً من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مضيفاً: "طمأنني بأن موقف السعودية بقي مؤيداً لاتفاق سلام شامل قائم على حل الدولتين".
وفي السياق، شن عريقات هجوماً حاداً على اتفاق التطبيع المبرم بين إسرائيل والإمارات، قائلاً: إن هذا الاتفاق، يقضي على أي إمكانية لإحلال السلام بين طرفي النزاع.
وأوضح عريقات، أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي "يقتل حل الدولتين، مضيفاً: "لماذا سيتحدث رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن حل الدولتين؛ إذا كان يعتقد أن الدول العربية ستصطف حوله لصنع السلام؟".
وأعرب عريقات عن ثقته بأن اتفاق التطبيع يقوي المتشددين من كلا طرفي النزاع، الذين يؤمنون بأن حل الدولتين ليس مطروحاً على الطاولة، واصفاً ما تم التوصل إليه بين تل أبيب وأبوظبي بأنه محاولة يائسة لإنقاذ خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).
الجدير ذكره، أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاق سلام الخميس الماضي، برعاية أمريكية، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن السعودية والبحرين من الدول المرشحة؛ لتوقيع اتفاق سلام مع تل أبيب.
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