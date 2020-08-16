شؤون فلسطينية

محلل سياسي قطري: تصريحات إسرائيل حول الأموال القطرية "بهلوانية"

محلل سياسي قطري: تصريحات إسرائيل حول الأموال القطرية "بهلوانية"
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
قال الدكتور علي الهيل، المحلل السياسي القطري، المطلع على الشأن الفلسطيني: إن تصريحات إسرائيل بشأن أموال المنحة القطرية بهلوانية، مضيفاً: "أنه كان من الطبيعي أن يتم توقيع الاتفاق بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي".

وقال الهيل لـ"دنيا الوطن": "إن العالم العربي هش وضعيف ومهلهل، وإسرائيل نجحت في اختراق العالم العربي، حيث إن ما حدث أمر طبيعي للأسف الشديد"، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تطبع دول أخرى في العالم العربي مع إسرائيل.

وحول تأثير الاتفاق على القضية الفلسطينية، أوضح الهيل أن القضية الفلسطينية ستزداد قوة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين منذ زمن بعيد وهم لوحدهم، لم يساعدهم أحد، حيث إن البوصلة عادت إلى وضعها الطبيعي، فهي باتجاه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "إن الشعب الفلسطيني، قوي وحي، والشعوب العربية الخارجة عن السلطات الرسمية، هي واعية بأنها متضامنة مع الفلسطينيين، فالقضية الفلسطينية ليست كباقي القضايا التي ماتت، فهي حية".

وفي السياق، رأى الهيل أن الضغط الأمريكي على محمد بن زايد ولي العهد الإماراتي، دفعه لاتخاذ مثل هذه الخطوة، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاشل من الداخل، فلم يستطع مواجهة جائحة (كورونا)، ولم يستطع توظيف 44 مليون أمريكي عاطل، وبالتالي أراد بهذا الإنجاز أن ينقذ ورقته الأخيرة التي تستر عورته، لافتاً إلى أنه نجح في الضغط على بن زايد.

وقال: "لماذا لم يستطع ترامب الضغط على الآخرين، وإنما ضغط على محمد بن زايد، لانه استغل ضعف الأخير سواء في اليمن أو ليبيا، والمشاكل التي يعاني منها بن زايد من الداخل، بالإضافة إلى أن إسرائيل بحاجة للنفط الخليجي".

وفيما يتعلق بتصريحات الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة، أكد المحلل السياسي، أن هذه التصريحات "بهلوانية"، لافتاً إلى أن السفير القطري محمد العمادي، رئيس لجنة الإعمار في قطاع غزة، يتابع الموضوع، ولن تسمح الأمم المتحدة بتجويع الشعب الفلسطيني، حيث إن دولة قطر تقوم بمساعدة الفلسطينيين في غزة أو غيرها، حيث إن هذه المساعدة ليست عبارة عن "جميل" وإنما هي واجب، بل وأقل من ذلك.

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