دولي

إسرائيل: تسجيل 11 حالة وفاة و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل: تسجيل 11 حالة وفاة و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توفي 11 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شٌخصت 383 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 23,491 (في زيادة وصلت إلى 274 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، بعد تعافي 68,510 (99 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 92,680، وفق وكالة (وفا).

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 685 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في اسرائيل، في آذار/ مارس الماضي، حيث أنه بموجب المعطيات فإن وزارة الصحة أعلنت عن سبع بلدات ومدن اسرائيلية حمراء بينها أربع بلدات ومدن عربية والتي سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا.

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