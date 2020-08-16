وزيرة الصحة تكشف حقيقة توصيات الوزارة إلغاء الفصل الدراسي الحالي

كشفت وزيرة الصحة، الدكتور مي الكيلة، حقيقة ما ينشر بشأن توصيات الوزارة بإلغاء الفصل الأول من العام الدراسي الحالي.





وقالت الوزيرة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد: "ما يُنشر حول توصيتنا بإلغاء الفصل الدراسي الاول 2020/2021 عدا الثانوية العامة، هو خبر عارٍ عن الصحة".





وأضافت الوزيرة الكيلة: "لم تخرج أي توصية بهذا الخصوص".





الجدير ذكره، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبر مفاده أن وزارة الصحة الفلسطينية أوصت بإلغاء الفصل الدراسي الأول للعام الجاري وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا.





















رام الله - دنيا الوطن