الهندي: اتفاق الامارات واسرائيل "كارثة" والأيام المقبلة ربما تشهد تقاربات مع فتح

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد الدكتور سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن ما حدث من اتفاق بين الامارات واسرائيل، كارثة للأمة العربية وتاريخها، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن تقوم دولة الامارات بمثل هذه الأشياء، نتيجة العلاقات السابقة التي أقامتها.



وقال الهندي لـ"دنيا الوطن": "لكن أن يأتي هذا الاتفاق في ظل الظروف الذي يعيشها الشعب الفلسطيني، من صفقة القرن وخطة الضم، فهي تضع نفسها في ظل الشبهة والتفريط بحقوق الشعوب العربية والحق الفلسطيني".



وأضاف: "ما حدث وصمة عار في تاريخ من وقع على الاتفاقية ولمن يحاول التطبيع مع هذا العدو، فنحن كشعب فلسطيني ومقاومة فلسطينية، نستنكر ما حدث، ونطالب دولة الامارات بالتراجع عن مثل هذه الاتفاقيات، والعودة الى ضمير الامة والشعب، كما أننا نؤكد ان الشعب الاماراتي أنه يرفض مثل هذه التوقيعات والتنازلات جملة وتفصيلا، وأن تضع القيادة الاماراتية يدها في يد هذا المجرم".



فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أكد الهندي أن ما يدور سواء في الساحة الفلسطينية او الاقليمية، يتحتم على الفلسطينيين أن يتوحدوا وأن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن يتجاوزوا كل الاشكاليات، وأن يجعلوا الانقسام خلف ظهورهم.



وأشار إلى أن الاتصالات الاخيرة التي حدثت بين اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإنها تقرب البعيد، وتؤكد على الوحدة، وأن هناك قواسم مشتركة مع الكل الفلسطيني.



وقال: "في الايام المقبلة ربما تشهد المزيد من التقاربات بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية جميعها ومع السلطة الوطنية الفلسطينية، لذلك نأمل أن نجعل الانقسام خلف ظهورنا، ونؤكد على ضرورة اجتماع الاطار القيادي المؤقت، لوضع خطة ورؤية استراتيجية حول كيفية مواجهة مثل هذه المخاطر التي تحدث في الشعب الفلسطيني، وهذا الامر من المتوقع ان يحدث الايام المقبلة، وإن كان هناك مشاورات عاجلة وسريعة بأن تكون هناك فعاليات مشتركة في غزة والضفة الغربية يشارك فيها الكل الفلسطيني".



وحول المهرجان المركزي في قطاع غزة، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن فكرة المهرجان مازالت قائمة، وأن هناك توافق حمساوي فتحاوي على اجرائه، من خلال مشاركة الكل الفلسطيني، لافتا إلى أن هذا ما تؤكد عليه حركته.



وأشار إلى أن هذا المهرجان موقف وطني فلسطيني، لابد أن تشارك فيه جميع الفصائل، لإيصال الرسالة الوحدوية الى العالم، بأن الشعب الفلسطيني على قلب رجل واحد.



في السياق، قال الهندي: "سواء هذا المهرجان او غيره، أعتقد أن هناك تواصل مستمر بين الفصائل الفلسطينية سواء كانت بين حماس وفتح او باقي الفصائل، لعمل برنامج مشترك لإجراء مجموعة من الانشطة، توصل رسالة الى الشعب الفلسطيني ماضٍ لإسقاط مثل هذه المشاريع المشبوهة وهذه الصفقات التي جاءت خنجراً في ظهر الشعب الفلسطيني وقضيته".



وحول تفاهمات التهدئة مع الاحتلال، أكد الهندي أنه لا يتم الحديث عن تفاهمات، وانما عن حصار مطبق على الشعب الفلسطيني مضى عليه أكثر من 13 عاماً، مشددا على ضرورة رفع الحصار.



وقال: "أن يعيش هذا العدو بأمن وأمان، بينما يعيش الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية او قطاع غزة في هذه الالام والجوع والمرض، فهذه المعادلة لا يمكن أن نقبلها بأي حال من الاحوال، سواء فصائل المقاومة او حركة حماس، فالمعادلة لابد أن تتغير وان يرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".



وأضاف: "اذا اراد العدو أن تمر هذه المرحلة بشكل هادئ، فعليه أن يرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، اما تحرير فلسطيني فهي رؤية استراتيجية لحركة حماس، وننظر إلى فلسطين بأنها كلها ملك للشعب الفلسطيني".



وأوضح الهندي، أنه إذا لم يرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، فكل الخيارات امامه مفتوحة سواء خيارات خشنة ام متنوعة، لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.



وحول الوفد الامني المصري وزيارته الى قطاع غزة، أكد الهندي، أن العلاقات الفلسطينية المصرية متواصلة بشكل يومي، لافتا إلى أن هناك تواصل مستمر مع قيادة حركة حماس في مصر، حول العديد من القضايا المهمة، سواء رفع الحصار عن القضاء او العلاقات المصرية الفلسطينية، منوها في الوقت ذاته إلى أن موضوع وصول الوفد الامني المصري، من يقرره القيادة المصرية، معربا عن امله بأن يكون في غزة من اجل مساعدة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.