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حصيلة جديدة لمصابي فيروس (كورونا) في الأردن

حصيلة جديدة لمصابي فيروس (كورونا) في الأردن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة الأردنية، إنه تم تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، منها 31 محليّة، وثمانية من الخارج، لافتةً إلى أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة ارتفع إلى 1378 حالة.

ووفق الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، فقد سجل اليوم أيضا 7 حالات شفاء، 5 منها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، و2 في مستشفى الأمير حمزة، كذلك تم إجراء 6409 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 692760 فحصا.

كما أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستبدأ غدا الاثنين عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية محافظة إربد، وعن باقي محافظات المملكة، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، وحتى يَسمح الوضع الوبائي في اللواء برفعه، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في اللواء.

الجدير ذكره، أن الأردن تتخذ إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس (كورونا) في المملكة، فيما يشهد عدد الإصابات تذبذباً بين الحين والآخر.

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