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الأزهر الشريف يُندد بحرق مسجد بفرنسا وبنشر محتوى مسيء للنبي محمد بالهند

الأزهر الشريف يُندد بحرق مسجد بفرنسا وبنشر محتوى مسيء للنبي محمد بالهند
حرق مسجد في ليون
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مرصد الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بياناً ندد فيه بمحاولة إضرام النار بمسجد السلام فى مدينة ليون جنوب غرب فرنسا، بحادث ثان من نوعه في أقل من أسبوع.

وحذر المرصد من أن تلك المحاولة الثانية ربما تكون حلقة فى سلسلة من أعمال الكراهية والعنف ضد المسلمين هناك، وفق (روسيا اليوم).

وأعرب عن رفضه لقرار بلدية سرقسطة الأسبانية الذى يقضى بمنع المسلمين غير المسجلين فى المدينة من دفن ذويهم وفقا للشعائر الإسلامية، واستنكاره استخدام الدعاية الانتخابية فى ألمانيا للهجوم على الإسلام معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا ضد الديمقراطية.

ودان المرصد نشر محتوى مسيء للنبي محمد في الهند، والذي تسبب فى اندلاع مواجهات بين الشرطة الهندية والمسلمين أسفرت عن سقوط قتلى واعتقال العشرات. 

وأكد أن نشر مثل هذا المحتوى العدائي من شأنه تأجيج الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد وهو الأمر الذي ترفضه الشرائع والأعراف.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة، إن حريق متعمد نشب فى مسجد بمدينة ليون (الرون) ، وذلك فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، ولم يتسبب فى أى إصابات بشرية.

ووفقًا لإذاعة فرانس اينفو الفرنسية، تم فتح تحقيق فى "الضرر المتعمد بالنيران" ، حسبما يشير مكتب المدعي العام في ليون، والنتائج الأولى تؤدى إلى تفضيل الفرضية الجنائية، لأنه تم رصد حريقين فى مكانين مختلفين من المبنى ، كما تحدد المحكمة.

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