وزير إسرائيلي يُحدد موعد إبرام اتفاق سلام مع السودان

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن بلاده باتت قريبة جداً من توقيع اتفاق سلام مع السودان، وذلك بعد توصلها إلى اتفاق التطبيع مع الإمارات.



وأوضح كوهين، وفق قناة (كان) الإسرائيلية، أن تل أبيب والخرطوم بصدد توقيع اتفاق سلام ومن المتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية، وحتى قبل نهاية العام الجاري.



وفي السياق، نقلت الهيئة عن مصادر سياسية قولها إن الاتصالات بين حكومتي إسرائيل والسودان مستمرة، فيما تواصل بعثات من كلا الطرفين استعداداتها "على قدم وساق" للتوصل إلى الاتفاق.



كما أعرب كوهين في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم عن قناعته بأن اتفاق التطبيع مع الإمارات ستعقبه "اتفاقيات أخرى مع المزيد من دول الخليج والدول الإسلامية في أفريقيا".



وقال: "أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول الأعمال بالتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري فرصة بالفعل في العام المقبل للتوصل إلى اتفاق سلام مع دول أخرى في إفريقيا وعلى رأسها السودان".



الجدير ذكره، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد في شباط/فبراير الماضي اجتماعا مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا.