فتح لضاحي خلفان: الرئيس عباس عمل بالسياسية قبل نشأة الإمارات

رد الناطق باسم حركة فتح، اياد نصر، على تصريحات قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان والتي هاجم فيها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس.



وقال نصر، في منشور له عبر "فيسبوك": "عنا مثل بيقول لما تدق الباب لازم تسمع الجواب، القول المسيء من النكرة ضاحي خلفان بأن الرئيس محمود عباس لا يمتلك حنكة سياسية، إضافة لمجموعة تغريدات مسيئة تكررت منه، نرد عليه بأن الشعب الفلسطيني يمتلك حضارة وتاريخ وتراث قبل أن يكون هناك شيء اسمه الإمارات سنة1971".





وأضاف نصر: "الرئيس محمود عباس عمل في السياسة ولديه من الشهادات الجامعية قبل هذا التاريخ وقبل أن يولد زعماء الامارات".





وتابع: "إن كان خلفان وغيره من النكرات رخاص اللحم يعتقدون أن إساءاتهم قد تزعزع ثقة شعبنا بقيادته، فهم واهمين، شعبنا لديه رصيد من المواقف الوطنية ما يكفيه لآلاف السنين بعمر حضارتنا الفلسطينية ايها النكرة".







وفي وقت سابق، وصف ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي، الاتفاق الذي جرى بين دولة الامارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال، بالمهم، لافتا إلى ان استراتيجيات السلام هي التي تسود في هذه الايام بمنطقة الشرق الأوسط.



وقال خلفان في لقاء عبر القناة 12 الإسرائيلية: "كفى لمنطقة الشرق الاوسط أن تواجه التوترات والحروب والكراهيات بين الدول، فيجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود المعترف بها دوليا".



وفيما يتعلق بقضية اغتيال محمود المبحوح، القيادي في حركة حماس، داخل أحد الفنادق بإمارة دبي، في كانون الثاني/ يناير عام 2010، أكد خلفان، أن قضية اغتيال المبحوح، خطأ استراتيجيا للموساد الاسرائيلي، لانهم كانوا يعتقدون أنهم لن يتم اكتشافهم.



وقال: "تم اكتشاف الخلية، وكانت الشرطة الاماراتية قادرة على اكتشافهم منذ اليوم الاول، وأنا كرجل أمن اذا علمت بأن جريمة سترتكب في اسرائيل سواء في مطعم وفيه أناس عاديين، فإنني سأبلغ الجهات المعنية في اسرائيل بأن انفجارا سيحدث".



وأضاف: "أي جهة سواء كانت مواسادية أو اخوانية، تمارس عمل اجرامي ارهابي، فإنني أقف ضده".



في سياق ذي صلة، أكد قائد شرطة دبي، أنه لا يلتق برئيس الموساد الحالي، معربا عن عدم رغبته في لقاء اي جهة من الجهاز، لافتا إلى انه ليس لديه المانع في لقاء أي انسان عادي اسرائيلي يزور دولة الامارات.





رام الله - دنيا الوطن