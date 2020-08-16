نتنياهو: اتفاقنا مع الإمارات ينص على بسط سيادتنا على مساحة واسعة من الضفة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تعلموا المعنى، مضيفاً: "من يستفزنا ويحاول مهاجمتنا سيدفع ثمن ذلك حياته".



وأضاف نتنياهو، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي: "اتفاقنا مع الإمارات يعتمد عقيدة السلام من منطلق القوة وبموجب ذلك لا يطلب منا الانسحاب من أي أرض".



وتابع نتنياهو: "الاتفاق ينص على بسط سيادتنا على مساحة واسعة من الضفة الغربية ولم يطرأ أي تغيير على الخطة".



الجدير ذكره، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة، أُعلن عنه الخميس الماضي، فيما أعلنت القيادة الفلسطينية رفضه وطالبت الإمارات بالتراجع عنه.



ويشهد قطاع غزة توتراً أمنياً منذ عدة أيام، حيث قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي القطاع على مدار الأيام الماضية، فيما بدأ شبان فلسطينيين فعاليات الإرباك الليلي أمس السبت.



رام الله - دنيا الوطن