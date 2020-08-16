شؤون فلسطينية

إصابة جندي إسرائيلي واعتقال شاب بعد الاعتداء عليه في القدس

إصابة جندي إسرائيلي واعتقال شاب بعد الاعتداء عليه في القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب اليوم الأحد جندي إسرائيلي خلال عملية اعتقال شاب فلسطيني في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن الشاب تعرض لاعتداء من جنود الاحتلال قبل اعتقاله واقتياده الى مراكز التوقيف الإسرائيلية في القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمودة نمر من بلدة العيساوية والتي تتعرض لاعتداءات واقتحامات يومية من قبل الاحتلال يتخللها اعتقالات واقتحام منازل وإصابة مواطنين بقنابل الغاز والرصاص المعدني.

واستدعت مخابرات الاحتلال مساء اليوم محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق في معتقل المسكوبية، علماً بأنه أفرج عنه من سجون الاحتلال مطلع الشهر الجاري بعد اعتقال استمر لأسبوعين.

كذلك واصلت قوات الاحتلال حملة المخالفات التي تستهدف المقدسيين وطالت اليوم عددا من المواطنين في بيت حنينا، وبلدة الطور شرق القدس المحتلة.

يتزامن ذلك مع نصب قوات الاحتلال حاجزاً على مدخل بلدة عناتا شرقي مدينة القدس وتفتيش سيارات المواطنين.

ويتعرض المواطنون في المدينة لانتهاكات متواصلة من الاحتلال بالاعتقال والابعاد وهدم المنازل والممتلكات وفرض الغرامات الباهظة بهدف دفعهم للرحيل وترك القدس لإفساح المجال أمام المستوطنين والحكومة الإسرائيلية لتهويدها وبناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهجير ناصر الهدمي إن الاحتلال يلاحق المقدسيين من خلال سياسة ممنهجة لدفعهم على ترك القدس والخروج منها لفقدان حقهم فيها وحرمانهم من الصلاة في المسجد الأقصى.

وأوضح الهدمي أن الاحتلال يريد أن ينفرد بالقدس وما يشجعه على ذلك هو الدعم الأمريكي لجرائمه واعتبار المدينة عاصمة لدولة الاحتلال.

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