شؤون فلسطينية

أبو يوسف: اتفاق الامارات مع الاحتلال يتعلق بتنفيذ أجندة لها وهو طعنة لشعبنا

أبو يوسف: اتفاق الامارات مع الاحتلال يتعلق بتنفيذ أجندة لها وهو طعنة لشعبنا
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان اتفاق الامارات والاحتلال الاسرائيلي، خارج الصف الوطني، ويشكل طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال أبو يوسف لـ"دنيا الوطن": "تقوم الامارات بتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، في ظل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تطبيق صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وما تقوم به حكومة الاحتلال من خطة الضم الهادفة لسلب حقوق الشعب الفلسطيني، وكل ذلك جاء في هذا التوقيت الذي يتعرض فيه الفلسطينيون من حصار ومواصلة الجهد من أجل مواجهته".

وأضاف: "بدلا من ان تقوم الامارات بفرض العقوبات على الاحتلال وتقاطعه، تقوم بإقامة العلاقات، وهذا يتعلق بشكل رسمي بتنفيذ أجندة لها بإقامة التطبيع مع الاحتلال".

وفي السياق، اوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن موقف الامارات طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن ذلك كان يتطلب بسحب السفير الفلسطيني من الإمارات، كما أن القيادة الفلسطينية طالبت جامعة الدول العربية باتخاذ قرار واضح خاصة في ظل الحديث عن أن هناك دول أخرى يمكن ان تمضي باتجاه ما قامت به الامارات.

وقال: "يجب أن يكون هناك موقف جدي وحقيقي على المستوى العربي، بالإضافة إلى أن هناك جملة القضايا التي تحتاج أيضا لنقاشات داخلية عندما تجتمع المؤسسات الفلسطينية، باتجاه كيفية مواجهة تلك الخطوات".

وأضاف أبو يوسف: "نحن نعتقد بأن الاساس في هذا الامر، كان لابد أن يكون هناك موقف عربي داعم للموقف الفلسطيني، لذلك فإن هذا الامر خطير ويحتاج الى اعادة ما يمكن أن يشكل كيفية بلورة ما تبقى من دول عربية التي لابد ان تستند الى مواقف جادة تجاه الإمارات، أو أي دولة اخرى تخرج ع الاجماع العربي".

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