التعليم العالي يُعلن تمديد فترة تقديم طلبات منح الدراسات العليا في مصر





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، تمديدفترة تقديم طلبات منح الدراسات العليا في مصر لدرجتي (الماجستير والدكتوراة) حتى يوم الأربعاء الموافق 26 /8 /2020.ونوّهت الوزارة أنه بات بإمكان الطلبة الاستعاضة عن وثيقة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بإفادة تثبت التقدم بطلب المعادلة من المجلس، لتسهيل استكمال إجراءات الحصول على قبول من الجامعات المصرية الحكومية.ودعت الوزارة الطلبة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني لاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق والشروط والتخصصات المطلوبة.