ظافر ملحم: وقف توريد الوقود لمحطة التوليد تسبب بزيادة العجز لأكثر من 75%

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أن محطة توليد كهرباء غزة ستتوقف عن العمل بكامل قدرتها الإنتاجية، يوم الثلاثاء المقبل.



ولفت إلى أن ذلك تسبب بزيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين لتصبح نسبة العجز أكثر من 75%، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف ملحم: "إن توقف المحطة عن العمل يأتي بسبب نفاذ الوقود نتيجة إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل المحطة، منذ يوم الأربعاء المنصرم".



وأكد ملحم أن توقف المحطة عن العمل سيؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن كافة الآثار الكارثية المترتبة على ذلك.