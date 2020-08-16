دولي

(إن بي سي): ترامب يخبر مساعديه أنه يريد لقاء بوتين قبل الانتخابات

(إن بي سي): ترامب يخبر مساعديه أنه يريد لقاء بوتين قبل الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة (إن.بي.سي)، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه برغبته بالاجتماع شخصيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ووفقا لهذه المصادر، نظرت الإدارة الأمريكية في عدة خيارات لأماكن ومواعيد القمة، بما في ذلك في أيلول/ سبتمبر في نيويورك.

وأشارت القناة إلى أن الإدارة الأمريكية، تعتبر الهدف من مثل هذه القمة يكمن في الإعلان عن تقدم في تطوير اتفاق بشأن الحد من التسلح النووي.

وأحد الخيارات التي يدرسها الجانب الأمريكي، هو توقيع قادة البلدين على مسودة اتفاقية بشأن مزيد من المفاوضات حول تمديد "ستارت 3".

أخبار ذات صلة

مقاتلة روسية تعترض مقاتلة إيطالية فوق البحر الأسود

مقاتلة روسية تعترض مقاتلة إيطالية فوق البحر الأسود

الرئيس الإثيوبي يهنئ الإمارات على معاهدة السلام مع إسرائيل

الرئيس الإثيوبي يهنئ الإمارات على معاهدة السلام مع إسرائيل

نتنياهو: اتفاقنا مع الامارات اعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام

نتنياهو: اتفاقنا مع الامارات اعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام

موريتانيا تدعم قيادة الإمارات بشأن الاتفاق مع إسرائيل

موريتانيا تدعم قيادة الإمارات بشأن الاتفاق مع إسرائيل

مستشار أمن قومي: أمريكا قد تنسحب من (الناتو)

مستشار أمن قومي: أمريكا قد تنسحب من (الناتو)

الصين تُخطط لاختبار لقاحات ضد (كورونا) بالتعاون مع روسيا

الصين تُخطط لاختبار لقاحات ضد (كورونا) بالتعاون مع روسيا

زعيم المعارضة في تركيا ينتقد سياسة أردوغان تجاه مصر

زعيم المعارضة في تركيا ينتقد سياسة أردوغان تجاه مصر

إيران تُحمل الإمارات مسؤولية زعزعة الأمن في الخليج

إيران تُحمل الإمارات مسؤولية زعزعة الأمن في الخليج

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابة جندي إسرائيلي واعتقال شاب بعد الاعتداء عليه في القدس

إصابة جندي إسرائيلي واعتقال شاب بعد الاعتداء عليه في القدس

&#34;التعليم العالي&#34;: تمديد فترة تقديم طلبات منح الدراسات العليا في مصر

"التعليم العالي": تمديد فترة تقديم طلبات منح الدراسات العليا في مصر

الرئيس الفرنسي: اتفاق الإمارات مع إسرائيل سيدفع عملية السلام للأمام في المنطقة

الرئيس الفرنسي: اتفاق الإمارات مع إسرائيل سيدفع عملية السلام للأمام في المنطقة

الجبهة العربية: الصراع الأساسي هو وجود الاحتلال ومخطط الضم أحد عناوين المواجهة

الجبهة العربية: الصراع الأساسي هو وجود الاحتلال ومخطط الضم أحد عناوين المواجهة

حماية يُطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءات تشديد الحصار

حماية يُطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءات تشديد الحصار

سلطة الطاقة تُعلن موعد توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل

سلطة الطاقة تُعلن موعد توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل

الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة

الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة

العلمي يُعلن عن مبادرة لدعم التعليم عن بُعد بمدارس المناطق المهمشة والنائية

العلمي يُعلن عن مبادرة لدعم التعليم عن بُعد بمدارس المناطق المهمشة والنائية

منوعات

كيف ردّت &#34;نادين نجيم&#34; على صحفي لبناني قال لها &#34;انكتبلك عُمُر ووجه جديد&#34;؟

كيف ردّت "نادين نجيم" على صحفي لبناني قال لها "انكتبلك عُمُر ووجه جديد"؟

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

&#34;مايا دياب&#34; تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

"مايا دياب" تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

صديقة &#34;مصطفى حفناوي&#34; تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

صديقة "مصطفى حفناوي" تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

&#34;هنا الزاهد&#34; تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

"هنا الزاهد" تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

عربي

التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) تسجل ارتفاعاً كبيراً

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) تسجل ارتفاعاً كبيراً

سوريا: وفاة 61 طبيباً وصيدلانياً بـ (كورونا).. الأسد يُعلق: البقاء للأقوى

سوريا: وفاة 61 طبيباً وصيدلانياً بـ (كورونا).. الأسد يُعلق: البقاء للأقوى

بطريرك لبنان الراعي يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنقاذ لبنان

بطريرك لبنان الراعي يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنقاذ لبنان