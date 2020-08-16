(إن بي سي): ترامب يخبر مساعديه أنه يريد لقاء بوتين قبل الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت قناة (إن.بي.سي)، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه برغبته بالاجتماع شخصيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر.



ووفقا لهذه المصادر، نظرت الإدارة الأمريكية في عدة خيارات لأماكن ومواعيد القمة، بما في ذلك في أيلول/ سبتمبر في نيويورك.



وأشارت القناة إلى أن الإدارة الأمريكية، تعتبر الهدف من مثل هذه القمة يكمن في الإعلان عن تقدم في تطوير اتفاق بشأن الحد من التسلح النووي.



وأحد الخيارات التي يدرسها الجانب الأمريكي، هو توقيع قادة البلدين على مسودة اتفاقية بشأن مزيد من المفاوضات حول تمديد "ستارت 3".