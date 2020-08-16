دولي

مقاتلة روسية تعترض مقاتلة إيطالية فوق البحر الأسود

مقاتلة روسية تعترض مقاتلة إيطالية فوق البحر الأسود
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "إن مقاتلة من طراز (سو-27)، أقلعت من قاعدتها لاعتراض طائرة حربية إيطالية فوق مياه البحر الأسود".

وأضافت الوزارة: "إن الرادارات الروسية، اكتشفت هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية، محلقا في المياه الدولية للبحر الأسود. وعلى الفور انطلقت مقاتلة من طراز (سو-27)، تابعة لقوات الدفاع الجوي في الدائرة العسكرية الجنوبية، لتحديد هوية الهدف والتعرف عليه"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وجاء في البيان أن طاقم المقاتلة الروسية، اقترب من الجسم الجوي على مسافة آمنة، وتعرف عليه كطائرة دورية تابعة للبحرية الإيطالية.

وعند اقتراب المقاتلة، استدارت الطائرة الإيطالية واتجهت مبتعدة عن الحدود الروسية، بعدها عادت المقاتلة بسلام إلى قاعدتها.

وشدد البيان، على أن تحليق المقاتلة الروسية، جرى بالكامل وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة الروسية.

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