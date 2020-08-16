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الصحة العراقية: إصابات (كورونا) تسجل ارتفاعاً كبيراً

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) تسجل ارتفاعاً كبيراً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 4348 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق حتى الآن، بينما سجلت 75 حالة وفاة.

وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 19278 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1282928"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "كما تم تسجيل 2674 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق، 125374 حالة، بينما الإصابات وصلت إلى 176931 إصابة، وبلغت الوفيات 5860.

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