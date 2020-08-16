دولي

الرئيس الإثيوبي يهنئ الإمارات على معاهدة السلام مع إسرائيل

الرئيس الإثيوبي يهنئ الإمارات على معاهدة السلام مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، بالخطوة التاريخية التي اتخذتها دولة الإمارات بالإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على حسابه بموقع (تويتر): "مبروك أخي محمد بن زايد"، كما نشر بيانا يهنئ فيه دولة الإمارات على معاهدة السلام، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وجاء في البيان: "بالنيابة عن جمهورية إثيوبيا، أود أن أعبر عن تهنئتي الخالصة لحكومتي وشعبي دولتي الإمارات وإسرائيل، لاتخاذهم هذا القرار الهائل لمباشرة العلاقات بين الدولتين".

وأضاف: "هذا القرار التاريخي والقرارات الأخرى المتعلقة به التي تحقق التقارب، مهمة جدا على الصعيد الدولي، للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

وختم رئيس الوزراء الإثيوبي بيانه قائلا: "أود أن أثني على أخي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان لقيادته الرشيدة، وأنا متأكد بأن الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سيتم رعايته".

والخميس أعلن بيان إماراتي أميركي إسرائيلي مشترك الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.

وأكد البيان أن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن "بدء علاقات مباشرة سيؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتوثيق العلاقات بين الشعوب".

كما شدد البيان على أنه "نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي، وبناء على طلب من الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية".

أخبار ذات صلة

(إن بي سي): ترامب يخبر مساعديه أنه يريد لقاء بوتين قبل الانتخابات

(إن بي سي): ترامب يخبر مساعديه أنه يريد لقاء بوتين قبل الانتخابات

مقاتلة روسية تعترض مقاتلة إيطالية فوق البحر الأسود

مقاتلة روسية تعترض مقاتلة إيطالية فوق البحر الأسود

نتنياهو: اتفاقنا مع الامارات اعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام

نتنياهو: اتفاقنا مع الامارات اعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام

موريتانيا تدعم قيادة الإمارات بشأن الاتفاق مع إسرائيل

موريتانيا تدعم قيادة الإمارات بشأن الاتفاق مع إسرائيل

مستشار أمن قومي: أمريكا قد تنسحب من (الناتو)

مستشار أمن قومي: أمريكا قد تنسحب من (الناتو)

الصين تُخطط لاختبار لقاحات ضد (كورونا) بالتعاون مع روسيا

الصين تُخطط لاختبار لقاحات ضد (كورونا) بالتعاون مع روسيا

زعيم المعارضة في تركيا ينتقد سياسة أردوغان تجاه مصر

زعيم المعارضة في تركيا ينتقد سياسة أردوغان تجاه مصر

إيران تُحمل الإمارات مسؤولية زعزعة الأمن في الخليج

إيران تُحمل الإمارات مسؤولية زعزعة الأمن في الخليج

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابة جندي إسرائيلي واعتقال شاب بعد الاعتداء عليه في القدس

إصابة جندي إسرائيلي واعتقال شاب بعد الاعتداء عليه في القدس

&#34;التعليم العالي&#34;: تمديد فترة تقديم طلبات منح الدراسات العليا في مصر

"التعليم العالي": تمديد فترة تقديم طلبات منح الدراسات العليا في مصر

الرئيس الفرنسي: اتفاق الإمارات مع إسرائيل سيدفع عملية السلام للأمام في المنطقة

الرئيس الفرنسي: اتفاق الإمارات مع إسرائيل سيدفع عملية السلام للأمام في المنطقة

الجبهة العربية: الصراع الأساسي هو وجود الاحتلال ومخطط الضم أحد عناوين المواجهة

الجبهة العربية: الصراع الأساسي هو وجود الاحتلال ومخطط الضم أحد عناوين المواجهة

حماية يُطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءات تشديد الحصار

حماية يُطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءات تشديد الحصار

سلطة الطاقة تُعلن موعد توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل

سلطة الطاقة تُعلن موعد توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل

الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة

الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة

العلمي يُعلن عن مبادرة لدعم التعليم عن بُعد بمدارس المناطق المهمشة والنائية

العلمي يُعلن عن مبادرة لدعم التعليم عن بُعد بمدارس المناطق المهمشة والنائية

منوعات

كيف ردّت &#34;نادين نجيم&#34; على صحفي لبناني قال لها &#34;انكتبلك عُمُر ووجه جديد&#34;؟

كيف ردّت "نادين نجيم" على صحفي لبناني قال لها "انكتبلك عُمُر ووجه جديد"؟

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

&#34;مايا دياب&#34; تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

"مايا دياب" تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

صديقة &#34;مصطفى حفناوي&#34; تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

صديقة "مصطفى حفناوي" تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

&#34;هنا الزاهد&#34; تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

"هنا الزاهد" تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

عربي

التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) تسجل ارتفاعاً كبيراً

الصحة العراقية: إصابات (كورونا) تسجل ارتفاعاً كبيراً

سوريا: وفاة 61 طبيباً وصيدلانياً بـ (كورونا).. الأسد يُعلق: البقاء للأقوى

سوريا: وفاة 61 طبيباً وصيدلانياً بـ (كورونا).. الأسد يُعلق: البقاء للأقوى

بطريرك لبنان الراعي يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنقاذ لبنان

بطريرك لبنان الراعي يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنقاذ لبنان