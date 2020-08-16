الرئيس الإثيوبي يهنئ الإمارات على معاهدة السلام مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، بالخطوة التاريخية التي اتخذتها دولة الإمارات بالإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.



وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على حسابه بموقع (تويتر): "مبروك أخي محمد بن زايد"، كما نشر بيانا يهنئ فيه دولة الإمارات على معاهدة السلام، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وجاء في البيان: "بالنيابة عن جمهورية إثيوبيا، أود أن أعبر عن تهنئتي الخالصة لحكومتي وشعبي دولتي الإمارات وإسرائيل، لاتخاذهم هذا القرار الهائل لمباشرة العلاقات بين الدولتين".



وأضاف: "هذا القرار التاريخي والقرارات الأخرى المتعلقة به التي تحقق التقارب، مهمة جدا على الصعيد الدولي، للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".



وختم رئيس الوزراء الإثيوبي بيانه قائلا: "أود أن أثني على أخي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان لقيادته الرشيدة، وأنا متأكد بأن الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سيتم رعايته".



والخميس أعلن بيان إماراتي أميركي إسرائيلي مشترك الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.



وأكد البيان أن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن "بدء علاقات مباشرة سيؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتوثيق العلاقات بين الشعوب".



كما شدد البيان على أنه "نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي، وبناء على طلب من الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية".