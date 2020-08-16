فيضانات السودان تقتل 63 شخصا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدفاع المدني السوداني، يوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد أدت إلى مصرع 63 شخصا منذ نهاية تموز/ يوليو.



وأوضح الدفاع المدني في بيان أن 14 ألفا و118 منزلا و119 بناء حكوميا تدمر كليا كما تضرر بشكل كبير 16 ألفا و240 منزلا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة تتكرر فيها نفس الكارثة.



وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



وأشار آخر تقرير نشره المكتب الأربعاء إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالأمطار. لافتا إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.