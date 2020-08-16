إعلام الاحتلال: 23 حريقًا اندلع بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إعلام الاحتلال الاسرائيلي، أن 23 حريقاً اندلع منذ صباح اليوم الأحد، في مستوطنات غلاف غزة، بفعل استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.



وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، عدة اهداف في قطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.



يشار إلى ان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أكدت مساء امس السبت، بإصابة مواطنين اثنين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال فعاليات الارباك الليلي، التي انطلقت في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة.