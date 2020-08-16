ضاحي خلفان: اتفاق الامارات مع اسرائيل "مهم جدا" واغتيال المبحوح خطأً استراتيجياً ارتكبه الموساد













رام الله - دنيا الوطنوصف ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي، الاتفاق الذي جرى بين دولة الامارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال، بالمهم، لافتا إلى ان استراتيجيات السلام هي التي تسود في هذه الايام بمنطقة الشرق الأوسط.وقال خلفان في لقاء عبر القناة 12 الإسرائيلية: "كفى لمنطقة الشرق الاوسط أن تواجه التوترات والحروب والكراهيات بين الدول، فيجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود المعترف بها دوليا".وفيما يتعلق بقضية اغتيال محمود المبحوح، القيادي في حركة حماس، داخل أحد الفنادق بإمارة دبي، في كانون الثاني/ يناير عام 2010، أكد خلفان، أن قضية اغتيال المبحوح، خطأ استراتيجيا للموساد الاسرائيلي، لانهم كانوا يعتقدون أنهم لن يتم اكتشافهم.وقال: "تم اكتشاف الخلية، وكانت الشرطة الاماراتية قادرة على اكتشافهم منذ اليوم الاول، وأنا كرجل أمن اذا علمت بأن جريمة سترتكب في اسرائيل سواء في مطعم وفيه أناس عاديين، فإنني سأبلغ الجهات المعنية في اسرائيل بأن انفجارا سيحدث".وأضاف: "أي جهة سواء كانت مواسادية أو اخوانية، تمارس عمل اجرامي ارهابي، فإنني أقف ضده".في سياق ذي صلة، أكد قائد شرطة دبي، أنه لا يلتق برئيس الموساد الحالي، معربا عن عدم رغبته في لقاء اي جهة من الجهاز، لافتا إلى انه ليس لديه المانع في لقاء أي انسان عادي اسرائيلي يزور دولة الامارات.