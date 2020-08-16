أبو مرزوق: أي اتفاق بين الامارات والاحتلال لا مصلحة للفلسطينيين فيه

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن اي اتفاق بين مؤسسة الاحتلال والامارات، لا مصلحة لفلسطين ولا للفلسطينيين فيه، لافتا إلى أن الكل الفلسطيني يجمع على ذلك.





وقال أبو مرزوق في تغريدة له على موقع (تويتر): "هذا التطبيع لا مصلحة لدول الخليج فيه، بل لصالح الاحتلال وحدة؛ لرسم صورته في المنطقة كدولة مركزية ومهيمنة، وإضعاف الموقف الفلسطيني، وإيجاد سوق إستهلاكية كبيرة، ونفط رخيص وقريب".

















رام الله - دنيا الوطن