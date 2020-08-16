شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: أي اتفاق بين الامارات والاحتلال لا مصلحة للفلسطينيين فيه

أبو مرزوق: أي اتفاق بين الامارات والاحتلال لا مصلحة للفلسطينيين فيه
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن اي اتفاق بين مؤسسة الاحتلال والامارات، لا مصلحة لفلسطين ولا للفلسطينيين فيه، لافتا إلى أن الكل الفلسطيني يجمع على ذلك.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على موقع (تويتر): "هذا التطبيع لا مصلحة لدول الخليج فيه، بل لصالح الاحتلال وحدة؛ لرسم صورته في المنطقة كدولة مركزية ومهيمنة، وإضعاف الموقف الفلسطيني، وإيجاد سوق إستهلاكية كبيرة، ونفط رخيص وقريب".




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