كهرباء غزة توضح تداعيات وقف سلطات الاحتلال إدخال الوقود لمحطة التوليد

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن سلطة الطاقة الفلسطينية، أبلغتها أن الاستمرار في منع سلطات الاحتلال، إدخال الوقود لمحطة التوليد بغزة، سيؤدي الى وقف كامل للمحطة، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء.



جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعقثيبا على وقف سلطات الاحتلال الاسرائيلي، توريد الوقود لمحطة التوليد في قطاع غزة.



وقالت الشركة في بيانها: "إن هذا الأمر سينعكس بشكل مباشر وخطير على جدول توزيع الكهرباء، الذي ستتقلص عدد ساعاته نتيجة فقدان الشركة لكمية كهرباء كبيرة ومهمة كانت تحصل عليها من المحطة تصل لقرابة 63 ميجاوات، حيث ستصل نسبة العجز لأكثر من 75%".



وحذرت الشركة، من التداعيات غير المسبوقة لهذا الاجراء غير الانساني، والذي ستمس تداعياته، المواطنين في المقام الأول، وستعرض حياة الكثيرين لخطر الموت، وخاصة أولئك الذين يعانون من أوضاع صحية غير مستقرة، لافتة إلى أن هذا القرار سيلقي بظلاله الثقيلة وتداعياته الخطيرة على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الصحي والمستشفيات وقطاع الخدمات والتعليم والمياه والصرف الصحي والقطاع الصناعي والتجاري والزراعي وغيره من القطاعات الهامة والتي ستكون معرضه لخطر التوقف وانهيار خدماتها.



لذا فإن الشركة وفي ظل هذا الوضع تحذر من خطورة تلك الاجراءات وتؤكد بأن تداعيات هذا القرار ستشكل ضغطا غير مسبوق عليها وعلى طواقمها العاملة في الميدان خاصة وأنها تبذل جهود استثنائية في تلك الأجواء الحارة لاستثمار أمثل لكميات الطاقة الواردة إليها رغم محدوديتها.



وناشدت الشركة، الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية، التدخل لوقف هذه الخطوة التي تتعارض مع القانون الدولي الانساني، داعية المواطنين، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة النقص المتوقع في الكهرباء وترشيد الاستهلاك قدر الإمكان والتعامل بحكمة مع الكميات الواردة إليهم من الكهرباء.