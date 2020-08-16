شؤون فلسطينية

الرئيس الفرنسي: اتفاق الإمارات مع إسرائيل سيدفع عملية السلام للأمام في المنطقة

الرئيس الفرنسي: اتفاق الإمارات مع إسرائيل سيدفع عملية السلام للأمام في المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شرح الرئيس ماكرون موقف بلاده من الإعلان الثلاثي الأميركي- الاسرائيلي- الإماراتي.

وقال ماكرون، إن بلاده رحبت بالاتفاق، لأنه سيسهم في دفع عملية السلام إلى الأمام في المنطقة، مجدداً التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق حل الدولتين، والقانون الدولي، وذلك وفقاً لما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية. 

وأضاف، أنه قد تحدث سابقاً مع نتنياهو حول مسألة الضم، وموقف فرنسا الرافض لها، باعتباره عملاً أحادياً، يزيد الأمر تعقيداً، مجدداً التأكيد على موقفها تجاه تحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

من جانبه، شكر الرئيس عباس نظيره الفرنسي على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، مثمناً زيارته للبنان، ووقوفه لجانب الشعب اللبناني، في هذا الوقت الصعب.

وفيما يتعلق بالاتفاق الثلاثي، شرح الرئيس عباس، للرئيس الفرنسي الأسباب التي دعته لرفض الإعلان الثلاثي، مؤكداً أنه ليس من حق الإمارات أو أي دولة أخرى أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني، وفي حال أقدمت أي دولة عربية أخرى على خطوة مماثلة، فسنتخذ نفس الموقف الذي اتخذناه تجاه الإمارات، فنحن لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع أو أي سبب آخر.

وأضاف: إن نتنياهو قد أكد صراحة أن الضم لا يزال على الطاولة، وأن ما تم هو تعليق مؤقت، ونحن أعلنا مراراً رفضنا (صفقة القرن)، ورفضنا ضم القدس، ورفضنا ضم الأراضي الفلسطينية، لأن ذلك يعني التخلي عن القدس والأغوار والبحر الميت، و33% من أراضي الضفة الغربية، وهو ما لن أقبل به ولن يقبل الشعب الفلسطيني به إطلاقاً.

وجدد الرئيس التأكيد لنظيره الفرنسي، التزام الجانب الفلسطيني بالمفاوضات القائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية.

بدوره، أبدى الرئيس ماكرون تفهمه العميق لموقف الرئيس عباس، مؤكداً أنه لا يجب الاستهانة بما تم.

ووجه الرئيس الفرنسي، الدعوة للرئيس عباس لزيارة باريس، لاستكمال التشاور حول مجمل الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقد أعرب، عن موافقته لهذه الدعوة الكريمة، على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب، مجدداً التأكيد على مواقف فرنسا، ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني.

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