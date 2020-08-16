دولي

ورقة بحثية: لقاح صيني لكوفيد-19 يظهر نتائج اختبار مبشرة

رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات اختبارات سريرية نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية هذا الأسبوع، أن لقاحا معطلا لكوفيد-19 طورته الصين يعد آمنا ويولد استجابة مناعية. 

وقدمت الورقة البحثية تحليلا مؤقتا للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح معطل لكوفيد-19 طوره كل من معهد ووهان للمنتجات الحيوية التابع للمجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية المنضوية تحت ساينوفارم، ومعهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم. 

وتضمن البحث بيانات حول 320 من المتطوعين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما، حيث شارك 96 منهم في المرحلة الأولى من التجارب السريرية بينما شارك 224 في المرحلة الثانية من التجارب السريرية. 

وسجل البحث متوسط عيار الأجسام المضادة المحايدة في المتطوعين، الذين تم تقسيمهم إلى مجموعة ذات جرعات منخفضة ومجموعة ذات جرعات متوسطة ومجموعة ذات جرعات عالية. 

وأظهرت النتائج أن اللقاح حفز بشكل فعال الأجسام المضادة المحايدة في المتطوعين وأظهر استمناعا جيدا -- وهو ما يشير إلى قدرة المادة على إثارة استجابة مناعية. 

كما قيمت الورقة البحثية سلامة اللقاح، مشيرة إلى أنه لم يتم ملاحظة أي آثار جانبية سلبية خطيرة. وكان الأثر الجانبي السلبي الشائع هو الألم في موضع الحقن والذي تعقبه حمى، وكلاهما كان تأثيرهما خفيفا ومحتملا. 

أخبار ذات صلة

نتنياهو: اتفاقنا مع الامارات اعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام

نتنياهو: اتفاقنا مع الامارات اعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام

موريتانيا تدعم قيادة الإمارات بشأن الاتفاق مع إسرائيل

موريتانيا تدعم قيادة الإمارات بشأن الاتفاق مع إسرائيل

مستشار أمن قومي: أمريكا قد تنسحب من (الناتو)

مستشار أمن قومي: أمريكا قد تنسحب من (الناتو)

الصين تُخطط لاختبار لقاحات ضد (كورونا) بالتعاون مع روسيا

الصين تُخطط لاختبار لقاحات ضد (كورونا) بالتعاون مع روسيا

زعيم المعارضة في تركيا ينتقد سياسة أردوغان تجاه مصر

زعيم المعارضة في تركيا ينتقد سياسة أردوغان تجاه مصر

إيران تُحمل الإمارات مسؤولية زعزعة الأمن في الخليج

إيران تُحمل الإمارات مسؤولية زعزعة الأمن في الخليج

مبتكر اللقاح الروسي ضد (كورونا) يُعلن موعد تداوله بين الجمهور

مبتكر اللقاح الروسي ضد (كورونا) يُعلن موعد تداوله بين الجمهور

برلماني أوكراني: بوروشينكو يُخطط لانقلاب في البلاد

برلماني أوكراني: بوروشينكو يُخطط لانقلاب في البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الجبهة العربية: الصراع الأساسي هو وجود الاحتلال ومخطط الضم أحد عناوين المواجهة

الجبهة العربية: الصراع الأساسي هو وجود الاحتلال ومخطط الضم أحد عناوين المواجهة

حماية يُطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءات تشديد الحصار

حماية يُطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءات تشديد الحصار

العلمي يُعلن عن مبادرة لدعم التعليم عن بُعد بمدارس المناطق المهمشة والنائية

العلمي يُعلن عن مبادرة لدعم التعليم عن بُعد بمدارس المناطق المهمشة والنائية

الاتحاد العربي للنقابات يُدين التطبيع الإماراتي ويُمثن مواقف الشعوب العربية

الاتحاد العربي للنقابات يُدين التطبيع الإماراتي ويُمثن مواقف الشعوب العربية

غزة: الاقتصاد تنظم 155 زيارة وجولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة: الاقتصاد تنظم 155 زيارة وجولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أربعة منازل في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أربعة منازل في الخليل

الكيلة تُشيد بتبرع شركة (غرغور) التجارية بسيارة لوزارة الصحة

الكيلة تُشيد بتبرع شركة (غرغور) التجارية بسيارة لوزارة الصحة

الشعبية تُحذر من محاولات الاحتلال ضم أراضٍ بالضفة مستغلاً حالة التطبيع العربي

الشعبية تُحذر من محاولات الاحتلال ضم أراضٍ بالضفة مستغلاً حالة التطبيع العربي

منوعات

كيف ردّت &#34;نادين نجيم&#34; على صحفي لبناني قال لها &#34;انكتبلك عُمُر ووجه جديد&#34;؟

كيف ردّت "نادين نجيم" على صحفي لبناني قال لها "انكتبلك عُمُر ووجه جديد"؟

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

&#34;مايا دياب&#34; تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

"مايا دياب" تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

صديقة &#34;مصطفى حفناوي&#34; تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

صديقة "مصطفى حفناوي" تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

&#34;هنا الزاهد&#34; تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

"هنا الزاهد" تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

عربي

سوريا: وفاة 61 طبيباً وصيدلانياً بـ (كورونا).. الأسد يُعلق: البقاء للأقوى

سوريا: وفاة 61 طبيباً وصيدلانياً بـ (كورونا).. الأسد يُعلق: البقاء للأقوى

بطريرك لبنان الراعي يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنقاذ لبنان

بطريرك لبنان الراعي يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنقاذ لبنان

الأردن يُعلن عن بؤرتين لـ (كورونا) على أراضيه

الأردن يُعلن عن بؤرتين لـ (كورونا) على أراضيه

عاهل البحرين يُهنئ بن زايد بالاتفاق مع إسرائيل ويثمن دوره بالدفاع عن الأمة

عاهل البحرين يُهنئ بن زايد بالاتفاق مع إسرائيل ويثمن دوره بالدفاع عن الأمة